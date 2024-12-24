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Fenerbahçe gemileri yaktı: ''Bu sezon rezil bir tiyatroya döndü''

Fenerbahçe gemileri yaktı: ''Bu sezon rezil bir tiyatroya döndü''
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Trendyol Süper Lig'te Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de yönetimden Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı hakem çağrısı geldi. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Bu sezon, skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür" denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig'de Eyüpspor ile oynanan ve 1-1 biten maçın ardından lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü.

Sarı lacivertliler, hakem kararlarının maça etki ettiğini ve adalet istediklerini açıkladı.

Adaletsizliğe yeter! Çözüm istiyoruz başlığı ile yapılan açıklamada “Süper Lig’in 17. haftası itibarıyla hakemlerin maçlara ve sonuçlara açıkça müdahale ettiği artık inkâr edilemeyecek seviyelerdedir.

“Futbolda adalet” söylemiyle başlayan bu sezon, özellikle Takımımızın maçları olmak üzere yaşanan skandal hakem kararlarıyla rezil bir tiyatroya dönüşmüştür.

Türk futbolu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun çabalarına, adaletsizlikten canı yanan takımların isyanına rağmen, özellikle VAR hakemleri aracılığıyla sistematik bir şekilde katledilmektedir.

Öyle ki; yapılan hatalar istikrarlı şekilde bir takımın lehine gerçekleşmekte ve bu takıma şampiyonluk yolunda açık şekilde avantaj sağlanmaktadır.

Takımımızın İkas Eyüpspor maçında verilmeyen kartlarla rakibimizin maçı eksiksiz tamamlaması sağlanmış; Takımımıza verilmeyen açık ve tartışmasız 2 penaltının VAR hakemleri tarafından es geçilmesiyle bir hakem katliamı yaşatılmıştır.

Türk futbolu göz göre göre yapılan, hata şeklinde nitelenemeyecek bu sistematik saldırılara ve çürümeye kurban edilemez.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu rezaleti kabul etmiyoruz; adalet istiyoruz, yabancı hakemlerin derhal göreve getirilmesini talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe rezil tiyatro yabancı hakem Hakem süper lig trendyol süper lig
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