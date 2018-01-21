Fenerbahçe Göztepe maçı sonrası saha karıştı !

Süper Lig’in 18. haftasında Kadıköy’de Göztepe’yi konuk eden ve zorlu karşılaşmayı son dakika golüyle kazanan Fenerbahçe, ikinci yarıya üç puanla başladı. Son dakikaları oldukça gergin geçen maçın bitiş düdüğü ile birlikte saha içinde tartışma çıktı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım futbolcuları, sahada birbirleri ile tartışmaya başladı. Fenerbahçe’nin savunma oyuncusu Martin Skrtel ile Göztepe’nin golcüsü Adis Jahovic arasında başlayan tartışmaya Selçuk Şahin ve Volkan Demirel de dahil oldu.

Yedek kulübesinden gelerek olayları yatıştırmaya çalışan futbolcular ve teknik ekibin çabalarına rağmen gerginlik daha da büyüdü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Volkan Demirel’in ağzını kapatarak tecrübeli kaleciyi olay yerinden güçlükle uzaklaştırdı. Yaşanan tartışmaları izleyen maçın hakemi Ümit Öztürk, Skrtel’e sarı kart gösterdi. Göztepeli futbolcular ise Ümit Öztürk’ün çevresini sararak maç içinde verdiği kararlar nedeniyle hakemi eleştirdiler.

Fenerbahçe - Göztepe: 2-1

VOLKAN DEMİREL AÇIKLAMA YAPTI

Maç sonrası beIN Sports mikrofonlarına konuşan ve olayları yorumlayan Volkan Demirel, “Maç sonu iki takım futbolcuları arasında itişmeler oldu. Selçuk Şahin ve diğer Göztepeli arkadaşlarla daha sonra konuştuk. Bunlar maçın gergiliği ile yaşanabilecek şeyler” dedi.

“Seyirci her zaman bize destek olsun… Bizi ateşlesin… Bu ıslıklama olayını artık yapmayalım. Bunun kimseye yararı yok. Islıklamak zarar getirir. Islıklanan futbolcu top almaktan korkuyor. Biz bir bütünüz. Birlik olursak başarı gelir. Taraftarlarımız bize sonuna kadar destek versinler.”

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