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  5. Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe - Hatayspor maçının ilk 11'leri belli oldu
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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'nin, sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geldiği maçın ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor ile karşılaşıyor. Şükrü Saracoğlu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Fenerbahçe - Hatayspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Hakan Ceylan.

İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Batshuayi

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Vranjes, Burak, Adekugbe, Rayane, Onur, Ruben, El Kaabi, Saba, Ze Luis

Etiketler Fenerbahçe Hatayspor hatayspor fenerbahçe
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