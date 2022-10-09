Fenerbahçe ile Karagümrük arasında gol düellosu! Tam 9 gol var

Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Karagümrük’ü konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmadan sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Batshuayi'nin attığı golle 5-4 galip ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Fenerbahçe, ilk yarısında 2-1 yenik duruma düştüğü müsabakanın uzatma bölümünde bulduğu golle rakibini 5-4 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir şekilde başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle öne geçti.

Fatih Karagümrük, Fabio Borini'nin 16. dakikadaki golüyle beraberliği yakalarken, 24. dakikada Jean Kouassi'nin golüyle öne geçti.

Golün şokunu çabuk atlatan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Enner Valencia'nın golüyle beraberliği yakaladı.

İlk yarının kalan bölümünde baskı kursa da gol atmayı başaramayan Fenerbahçe, soyunma odasına 2-2'lik beraberlikle girdi.

İkinci yarıya iki takım da temkinli bir oyunla başladı. Sarı-lacivertliler, 62. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle maçta ikinci kez öne geçmeyi başardı. VavaCars Fatih Karagümrük, 66. dakikada bu kez Borini'nin penaltı golüyle beraberliği yakaladı. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, yine Enner Valencia'nın 73. dakikada attığı penaltı golüyle tekrar öne geçti. Maçı bırakmayan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den kiralık oyuncusu Burak Kapacak'ın 83. dakikadaki golüyle yeniden eşitliği sağladı. Kalan kısa sürede baskısını sürdüren sarı-lacivertliler, 90+5. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle skoru 5-4'e getirdi ve müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde 1 maçı eksik Fenerbahçe, bu galibiyetle 8 maç sonunda puanını 17'ye çıkardı.