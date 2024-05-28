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  5. Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor

Fenerbahçe ilk transferini bitiriyor
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Fenerbahçe'nin, Fatih Karagümrük'ün gurbetçi sol beki Levent Mercan'ı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

Süper Lig'i 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalar devam ediyor.

Sky Almanya'nın haberine göre; sarı lacivertliler küme düşen Fatih Karagümrük'ün gurbetçi oyuncusu Levent Mercan'ın transferini bitirmek üzere.

Haber detayında, Levent'in 3 milyon Euro'nun biraz altında bir bedelle Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Karagümrük'ün 2022 yılında Schalke'den bonservisini aldığı futbolcunun satışında Alman kulübünün de yüzde 25'lik bir pay hakkı bulunuyor.

23 yaşındaki sol bek, nu sezon Karagümrük formasıyla 39 maça çıktı ve takımına 1 gol, 5 asistlik bir skor katkısı sağladı. Levent Mercan'ın Karagümrük ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Fatih Karagümrük transfer ilk transfer
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