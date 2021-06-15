Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı: Gol kralı yıldız Forvet Fenerbahçe'de

Yeni sezon için transfer hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, ilk transferini yaptı. Fenerbahçe Almanya 2. Ligi'nde gol kralı olan başarılı forvet oyuncusu Serdar Dursun'la sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla 33 maçta 27 gol atarak kral olan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Serdar Dursun ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Serdar'ın ilk sözleri "Büyük taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Gol Kralı olarak geldim, inşallah gollerimle Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım." oldu.

"ÇEŞİTLİ TEKLİFLER ALDIM"

Serdar Dursun transfer sürecinin nasıl geliştiğiyle ilgili, "Çeşitli teklifler geldi ama Fenerbahçe'nin adı heyecanlandırdı. Erkek çocuğum olacak. Onun bereketiyle Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacağım. Bu statta kale arkasında çok maç izledim. Gollerimi atmayı, taraftarla buluşmayı hayal ediyorum" ifadelerini kullandı.