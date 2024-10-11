Fenerbahçe İrfan Can Kahveci kararını verdi
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Fenerbahçe yönetiminin transferi için adı Galatasaray ile anılan İrfan Can Kahveci planı belli oldu.
Fenerbahçe'de Mourinho'nun oynattığı sistemde forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci'nin adı bir süredir Galatasaray'la anılıyordu.
İrfan Can konusunda elini çabuk tutan sarı-lacivertliler bu hafta sözleşme görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.
Mourinho'nun çok fazla 11'de tercih etmediği İrfan Can Kahveci, önümüzdeki haftalarda daha çok süre almak istediğini yönetime bildirecek.
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