Fenerbahçe Kadıköy'de 4'ledi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. enerbahçe, Kadıköy'de Çaykur Rizespor'u 4-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mergim Berisha ve 70, 79 ve 90. dakikalarda Serdar Dursun attı.

Fenerbahçe formasıyla, Kasım 2017'de Roberto Soldado'dan sonra hat-trick yapan ilk oyuncu Serdar Dursun oldu.

Fenerbahçe, böylece bu sezon ligde ilk kez bir maçta 2 golden fazla attı.

Çaykur Rizespor'u lig tarihinde ilk kez üst üste altı maçta mağlup ederek puanını 27'ye yükseltti. Bu sezon oynadığı 8 deplsaman maçının tamamını kaybeden Çaykur Rizespor, 10 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | FENERBAHÇE 4-0 ÇAYKUR RİZESPOR

90+2' Sol kanattan kullanılan kornerde Arda ortayı yaptı, ön direkte Min-Jae kafayı vurdu, kaleci Gökhan topu kurtardı.

89' GOL | Serdar Dursun'dan hat-trick! Sosa'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Szalai, topu kale sahasına doğru çevirdi. O bölgede bulunan Serdar Dursun sağ ayağıyla tek vuruş yaparak topu ağlara gönderdi: 4-0.

78' GOL | Serdar Dursun attı, Fenerbahçe farkı üçe çıkardı! Sosa'nın Alper'in ayağından söktüğü top Serdar Dursun'un önünde kaldı. Topla birlikte ceza sahası yayına kadar ilerleyen Serdar Dursun, kaleyi karşıdan gören noktadan sağ ayağının üstüyle çok sert vurdu, yerden giden top sol köşeden ağlarla buluştu: 3-0.

76' Ceza sahası içi sağ çaprazından Rossi'nin vurduşu şut yan ağlarda kaldı.

75' Sağ çaprazdan ceza sahasına doğru sokulan Ferdi, sol ayağının üstüyle vuruşunu yaptı. Top kaleci Gökhan'da kaldı.

73' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Boldrin ortayı yaptı, kaleye doğru yönelen topu kaleci Berke son anda uzaklaştırdı, boşta kalan topu Sosa kornere gönderdi.

70' GOL İPTAL | Mesut Özil sağ kanattan topu ceza sahasına çevirdi, Gustavo'nun tek dokunuşuyla topu önünde bulan Rossi, sol çaprazdan sağ ayağının üstüyle uzak köşeye vuruşunu yaptı, top 'doksan' diye tabir edilen noktadan filelerle buluştu. Fakat 'VAR' incelemesinin ardından Rossi'nin ofsaytta olduğu tespit edildi. Gol geçersiz.

69' GOL | Serdar Dursun attı, fark ikiye çıktı! Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda sol çaprazdan ceza sahasına giren Szalai, topu kale sahasına çevirdi. O bölgede Serdar Dursun sağ ayağıyla kayarak tek vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

59' Mesut Özil ceza sahası içi sağ çaprazında Ferdi'nin pasıyla topla buluştu, penaltı noktasının biraz gerisinde bulunan Rossi'ye pası attı, Rossi'nin sağ ayağının içiyle yaptığı vuruş yandan az farkla auta gitti.

49' Mesut Özil'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berisha, sol ayağının üstüyle uzak köşeye vurmak istedi ama top yandan auta gitti.

44' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Umar, topu sağ taraftaki Pohjanpalo'ya aktarmak istedi. Tehlikeyi önlemek için Szalai'nin yaptığı ters vuruş kaleci Berke'de kaldı.

35' Rossi'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Berisha, sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı fakat yerden yavaş giden top, kaleci Gökhan'da kaldı.

33' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Crespo'nun ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Rossi sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan'ın üzerine giden top kornere çıktı.

29' Rossi ceza sahası içi sağ çaprazından çok dar açıdan sağ ayağıyla sert vurdu, kaleci Gökhan topu çıkardı.

27' Mesut Özil ceza sahası içi sol çaprazından sağ ayağının içiyle uzak köşeye doğru vurmak istedi fakat top yandan auta gitti.

19' Mesut Özil'in pasıyla ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Berisha, sol ayağıyla sert vurdu fakat top yandan farklı şekilde auta gitti.

16' Ferdi sağ kanattan yerden ortaladı, ön direkte savunma topu Berisha'ya gelmeden önce kornere gönderdi. Bu arada hakem Zorbay Küçük, Berisha'nın Selim'e faul yaptığını tespit etti.

12' GOL | Berisha attı, Fenerbahçe öne geçti! Rossi sağ kanattan ortayı yaptı, yerden seken topa kale sahası ön çizgisinin üzerinde Berisha kafayı vurdu, top kaleci Gökhan'ın bacaklarının arasından ağlarla buluştu: 1-0.

4' Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Pohjanpalo'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Umar ceza sahasına girdi, sol çaprazdan sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı, kaleci Berke'yi geçen topu kale dibinde Szalai kafayla çıkardı.

2' Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Crespo, yakın köşeye doğru direkt kaleye vurdu fakat top yandan auta çıktı.

1' Ferdi'nin sağ kanattan çevirdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazında kontrol eden Berisha, sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü çaldı ve maç başladı