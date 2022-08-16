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Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya gol oldu yağdı: 6-0

Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya gol oldu yağdı: 6-0

Fenerbahçe 16. dakikada 10 kişi kalan Kasımpaşa'ya gol yağdırdı. Kasımpaşa'nın sahasındaki mücadeleden Fenerbahçe 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki mücadeleyi Fenerbahçe rahat ve üstün oyunuyla 6-0 kazandı. Haftanın kapanış maçında 3 puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler sezonun ilk galibiyetini alırken, ilk iki haftada toplam 9 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe 8. dakikada Joshua King’in golüyle 1-0 öne geçti. 16. dakikada Kasımpaşa’da Emre Yeşilyurt kırmızı kart gördü. 34’te Valencia farkı 2’ye çıkardı. 45+3’te Emre Mor, Fenerbahçe’yi iyice rahatlattı. Sarı-lacivertlilerde Valencia, 58. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 4-0 yaptı. 69’da oyuna giren Arda Güler 86. dakikada kendi yarattığı pozisyonda sert şutla skoru 5-0 getirdi. 90+2’de Arda yine sahneye çıktı. Ceza sahasında klas bir vuruş yapan genç yetenek maçın skorunu 6-0 olarak belirledi.

Bu sonuçla birlikte ilk 2 maçında 10 gol yiyen Kasımpaşa puansız son sırada yer alırken, Fenerbahçe de 4 puana yükselerek haftayı 3. sırada tamamladı.

Ligin 3. haftasında Kasımpaşa, Cumartesi günü Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek.

 

Etiketler Fenerbahçe Kasımpaşa fenerbahçe kasımpaşaspor
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