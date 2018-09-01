Fenerbahçe - Kayserispor: 2-3

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'a karşı 2 defa öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve maçı 3-2 kaybetti. Fenerbahçe bu sonuçla ligde üst üste 3. maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri Göztepe müsabakasının ilk 11'inde yer alan Volkan Demirel, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Alper Potuk ve Nabil Dirar'ı Kayserispor mücadelesinin başlangıç 11'inde oynatmadı. Cocu, bu futbolcuların yerine Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Reyes, Valbuena ve Mehmet Ekici'ye görev verdi.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ini bozmadı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali Kaldırım'ın içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Andre Ayew arka direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Golden sonra oyunu dengelen konuk ekip Kayserispor etkili ataklar geliştirmesine rağmen kaleci Harun Tekin başarılı kurtarışlarıyla gole izin vermedi.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 52. dakikasında Kayserispor skorda dengeyi yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta içeriye ortasını gönderen Bernard Mensah'ın topuna kimse müdehale edemedi ve top ağlara gitti.

Fenerbahçe 57. dakikada Andre Ayew'in ortasında topu kontrol ederek topu kaleye gönderen Islam Slimani Fenerbahçe kariyerinde ilk golünü attı ve skor 2-1'e geldi.

61. dakikada Bilal Başakçıoğlu'nun ortasında Martin Skrtel topu kendi ağlarına gönderdi ve maça tekrar denge geldi.

69. dakikada Kayserispor 3-2 öne geçti. Tjaronn Chery sağ kanatta topla buluştu direk kaleye gönderdiği top ağlara gitti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında Soldado, Frey'i de oyuna dahil eden Phillip Cocu skoru lehine çevirebilmek için tüm riskleri aldı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Şamil Cinaz kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Eljif Elmas'a yaptığı hareket sonucu VAR'a başvuran hakem Ümit Öztürk, Şamil Cinaz'a kırmızı kartını gösterdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe iki defa öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı ve maçı 3-2 kaybederek üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 8'e yükseltirken, Fenerbahçe 3 puanda kaldı.