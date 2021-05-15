Fenerbahçe, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor'un Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmesiyle Gençlerbirliği, Süper Lig'e veda eden 4. takım oldu.

Süper Lig'in 42. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe, son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı ve ligi 3. sırada tamamladı.

Gençlerbirliği ise Trabzonspor deplasmanından 2-1 mağlubiyetle ayrıldı ve Süper Lig'e veda eden 4. takım oldu.

Ev sahibi Kayserispor'un golü, 19. dakikada Pedro Henrique'nin ayağından geldi. Fenerbahçe ise Valencia'nın 90. dakikada penaltıdan ve Serdar Aziz'in 90+9'da kaydettiği gollerle 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, 58. dakikada Jose Sosa'nın kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe sezonu 82 puanla 3. sırada tamamladı. Kayserispor ise puanını 41 puanda kaldı ve gelecek sezon da Süper Lig'de kaldı.