Fenerbahçe kesenin ağzını açtı: 25 milyon Euroluk yıldız geliyor

Fenerbahçe, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı. Sarı-lacivertli takım piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona yaklaştı.

Süper Lig’de sezon sonunda mutlaka şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Becao’nun sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması ve Samet Akaydın’ın takımdan ayrılma durumu olduğu için Fenerbahçe, defans bölgesine stoper transferi yapmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertli takım, en önemli bir futbolcunun transferinde büyük aşama kaydetti.

TRT Spor’dan Barış Yurduseven’in haberine göre Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens’te forma giyen Kevin Danso’yu transfer etmek istiyor.

Sarı-lacivertli takımın Kevin Danso’nun transferi için Lens ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi. Yurduseven, “Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmadaki adayların en başına Kevin Danso’yu yazdı. Sarı-lacivertliler, Kevin Danso için Lens ile anlaşmak üzere” dedi.

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Avusturyalı stoper, bu sezon Fransız ekibinde 12 maça çıktı.