Fenerbahçe Konya'da hayat buldu

Süper Lig'de sezonu 2'nci sırada tamamlamak için mücadelesini sürdüren ve bu noktadaki en büyük rakibi olan Konyaspor ile bu akşam karşı karşıya gelen Fenerbahçe, kendi evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'de lig ikinciliği için Konyaspor'u geçmesi gereken Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı rakibini Kim ve Pelkas'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe kapalı Konyaspor savunmasını açmakta zorlandı. 35. dakikada Bytyqi'yle öne geçen Konyaspor'a sarı-lacivertliler, 66. dakikada Kim Min-Jae'nin golüyle karşılık verdi. Bu dakikadan itibaren rakip kalede baskısını iyice artıran Fenerbahçe, 88. dakikada Pelkas'la galibiyeti aldı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle 2. sıradaki Konyaspor'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.

Konyaspor mücadelenin 35’inci dakikasında öne geçti. Sağ kanattan Skubic’in kullandığı taç atışının ardından ceza sahası iç çaprazında topla buluşan Cikalleshi’nin pasıyla sağ çaprazda Çekici, topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Altay’ın müdahalesi yetersiz kaldı. Dönen topa kale çizgisinde dokunan Bytyqi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

66’ncı dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. İrfan Can’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Kim’in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

88’inci dakikada Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı. Crespo’nun pasında topla buluşan Pelkas’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe’de 4 futbolcu Konyaspor mücadelesinde görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra cezalı olan Mert Hakan Yandaş forma giyemedi. Bu oyuncuların haricinde Arjantinli futbolcu Jose Sosa herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen teknik heyet kararıyla maçta kadroda yer almadı.

DOWN SENDROMLULARA DESTEK

Fenerbahçe, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen kampanyaya destek verdi. Sarı-lacivertli futbolcular, Türkiye Down Sendromu Derneği'nin organize ettiği #rengimizbelliolsun kampanyası kapsamında renkli çorapları ellerine giyerek ısınmaya çıktı.

AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Sarı-lacivertli taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık’ı unutmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde rakip takımın ısınma anlarında Ahmet Çalık tezahüratlarında bulundu.

ARDA TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçeli taraftarlar, mücadelenin ilk yarısının bitiminde ve ikinci yarıda Arda Güler tezahüratlarında bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre teknik direktör İsmail Kartal’ın Arda Güler’i oyuna almasını istedi. Genç futbolcu, 76’ncı dakikada İrfan Can’ın yerine oyuna dahil oldu.

SZALAI MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe’de Attila Szalai, Konyaspor mücadelesine devam edemedi. Mücadelenin 58’inci dakikasında sağ bacağında yaşadığı sakatlık sebebiyle kendisini yere bırakan Szalai, saha içinde yapılan tedavisinin ardından oyun alanı dışına alındı. Karşılaşmaya devam edemeyeceği kararı verilen Szalai, 61’inci dakikada yerini Novak’a bıraktı.

Öte yandan bu değişiklikle Novak, 57 gün sonra forma hasretine son verdi. Çek futbolcu ligde en son 23’üncü haftada oynanan Sivasspor maçında görev almıştı. (DHA)