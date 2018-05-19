Fenerbahçe - Konyaspor: 3-2

Spor Toto Süper Lig’de 34. hafta ve 2017-2018 sezonu şampiyonluk düğümü aynı saatte oynanan dört maçla çözüldü. Kadıköy’de Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’u konuk ederken sarı-lacivertliler sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı. Maçın son bölümünde özellikle Galatasaray’ın gol haberinden sonra maçın bitimine kadar tribünler Fenerbahçe yönetimini aralıksız protesto etti.

Şampiyonluk için Galatasaray’ın yenilmesi ve Medipol Başakşehir’in puan kaybetmesini bekleyen Kanarya, 28’de Fernandao, 34’te Selim Ay’ın kendi kalesine attığı gol ve 65’te Soldado’nun penaltıdan attığı gole ile sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Galatasaray’ın Göztepe’yi deplasmanda 1-0, Medipol Başakşehir’in ise 2-0 geri düştüğü maçta konuğu Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etmesiyle Fenerbahçe, sezonu 72 puanla 2. sırada bitirdi. Kanarya gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek için iki ön eleme oynayacak.

Küme düşme tehlikesiyle geçen zorlu sezonu Sergen Yalçın yönetiminde 36 puanla 15. sırada noktalayan Atiker Konyaspor’un golleri ise 69’da Fofana ve 73’te Adis Jahovic’ten geldi.

Beşiktaş - Sivasspor: 5-1

2017/18 SEZONU ŞAMPİYONU GALATASARAY !