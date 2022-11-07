Fenerbahçe liderliği bırakmıyor: 10 kişi kaldığı maçı kazanmasını bildi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan ev sahibi Fenerbahçe, Enner Valencia'nın penaltıdan kaydettiği golle rakibini 1-0 mağlup etti ve zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmada gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-Lacivertliler bu skorla puanını 29'a yükseltirken liderliğini sürdürdü. Sivasspor ise 10 puanda kaldı.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI!

Fenerbahçe'de Batshuayi karşılaşmanın 48. dakikasında gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

GOL PENALTIDAN GELDİ!

10 kişi kalan Fenerbahçe oyundan düşmedi ve karşılaşmanın 55. dakikasında penaltı kazandı. Enner Valencia penaltı vuruşunda topun başına geçerken, takımını öne geçiren golü kaydetti.

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK!

Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bright Osayi-Samuel ve Arda Güler'i yedek soyundururken, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'yi kadroya alamadı. 68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u ilk 11'de değerlendirdi.

Demir Grup Sivasspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jorge Jesus, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo'yu oynatan tecrübeli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Emre Mor'u tercih etti. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.