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Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi
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TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası final seremonisinde 5 yıldızlı forma giydiği için PFDK'ya sevk etti.

İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan 61. Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek 2012-2013 sezonun ardından kupayı müzesine götüren Fenerbahçe, kutlamalar sırasında sahaya 5 yıldızlı formalarla çıkmıştı.

Yaşanan bu olaylar üzerine TFF Hukuk Kurulu, sarı-lacivertli takımı, Türkiye Kupası seremonisinde giydiği 5 yıldızlı formalar sebebiyle PFDK'ya sevk etti.

Hukuk Kurulu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki " çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, " saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, " merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve " talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6 maddesi, Sportif Ekipman Talimatı'nın 16. maddesi ve Yayın Talimatı'nın 12/7 ve 13/3 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe pfdk sevk
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