''Fenerbahçe şampiyon olamaz'' dediğinde Fenerbahçeliler ona kızmıştı ama...

Haber3.com yazarı usta kalem Büşah Gencer, Fenerbahçe'nin bu sezon neden şampiyon olamayacağını 4 ay öncesinde Haber3.com'daki köşe yazısında duyurmuştu. O gün Büşah Gencer'e kızan Sarı-Lacivertliler bugün Gencer'e hak vermiş olsa da Fenerbahçe için iş işten geçti, Galatasaray şampiyonluğunu Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala ilan etti.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray, 2022-2023 sezonunun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

23'üncü şampiyonluğu sabaha kadar kutlayan Galatasaray 37'nci haftada, 4 Haziran Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisini de kazanarak şampiyonluğunu derbi galibiyetiyle taçlandırmak istiyor.

Galatasaray'ın ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği gece ezeli rakibi Fenerbahçe de kendi sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Henüz 2. dakikada öne geçen sarı-lacivertliler, Ankara'dan kendileri için iyi bir haber bekledi ancak o haber bir türlü gelmedi ve Sarı-Lacivertliler şampiyonluk yarışında kaybeden taraf oldu.

Haber3.com yazarı Büşah Gencer aslında Fenerbahçe'nin dün gece yaşadığı bu üzüntünün ilk sinyalini bundan tam 4 ay önce, 9 Ocak 2023'te Haber3.com'da yazdığı köşe yazısında net bir ifadeyle vermiş ve "Fenerbahçe şampiyon olamaz!" demişti.

Büşah Gencer'in 4 Ocak'taki yazısı Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekmişti ancak Büşah Gencer "görülen köyün kılavuz gerektirmediğini" yazısında açık açık ifade etmişti.

İyi bir Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen usta kalem Büşah Gencer yazısında "Hiç bir Fenerbahçeli bana kalkıp da; "Hakemler şöyle, VAR böyle, AVAR falan filan, TFF'ymiş, MHK'ymış" diye mazeretler bulmasın...

Bana bak Fenerbahçeli kardeşim;"tüm sığındığın ve sığındığımız mazeretleri dışarıda değil, kulübümüzde ve takımımızda aramalıyız artık.!" diyerek Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamayacağını yazmıştı.

İşte Büşah Gencer'in 9 Ocak 2023 tarihli ve "Fenerbahçe şampiyon olamaz!" başlıklı o yazısı:

Fenerbahçe şampiyon olamaz!



Hiç bir Fenerbahçeli bana kalkıp da;

"Hakemler şöyle, VAR böyle, AVAR falan filan, TFF'ymiş, MHK'ymış" diye mazeretler bulmasın...

Bana bak Fenerbahçeli kardeşim;

"tüm sığındığın ve sığındığımız mazeretleri dışarıda değil, kulübümüzde ve takımımızda aramalıyız artık.!"

-O göklere çıkardığımız, profesörmüş, doktormuş dediğimiz Jorge Jesus'da aramalıyız suçu mesela...

-2014'ten beri işbaşına getirdiğimiz hacı hocalarda aramalıyız (Arap İsmail hoca hariç) ..

-Gidip onları bulup getiren ve takımın başına tam ama tam yetkiyle koyan yöneticilerimizde aramalıyız...

-Hatta daha da ilerisi, futbol takımı 3-4 maç kazanıp birazcık zirvede oturunca o hocaları Holding CEO'su gibi görüp, tüm egolarını tatmin etme imkanlarını onlara dibine kadar verenlerde aramalıyız...

Bakın Galatasaray karşısında 3'lük olan Fenerbahçe'ye...

Jesus'un Cemalaşıkları yine sahada...

-King tam bir fiyasko..

-İrfancan tam bir felaket..

-Atilla korkudan rahat değil..

-Serdar Aziz fitili çekik el bombası, her an herşey yani...

-Crespo varsa Zajc olmaz... Zajc varsa Crespo olmaz mantığı çünkü Arao'cuğuna nasıl yer açacak Portekizli sakız hoca...

-Rossi oynaya oynaya Emre'yi kenarda morardı mesela...

-İsmail diye bir çocuk parlatıldı sonra pas tuttu..

-Arda'ya kesin düşman bu hocalar, yok başka izah tarzı...

-Luan Peres sizlere ömür...

-Alioski'yi yedi bitirdi Jesus...

-Batsuhayi koyarsa, Valencia keser... Valencia koyarsa Batsuhayi koyar... Ancak 2-0 yenikse sakız hoca, ikisini de koyar üslerine bir de Serdar Dursun çeker ve Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrılır.

Plan yok, son 4-5 maçtır mücadele yok, hırs yok, oyun içi taktiği yok, pres yok, rakibe göre kenar yönetimden tık yok...

Yani Jesus beyde sisteme ayak uydurdu, yönetim de sağolsun Jorge'ye yaslanıp uyuyunca bu durumdayız...

Kısacası;

Derbide görüldüki bu Fenerbahçe, bu kafa yapısıyla, bu egosunun 11'inde inat eden Sakız hocayla şampiyon mampiyon olamaz.

Çöküş Dünya Kupası sonrası başlamıştı ve böyle de devam edecek.

Sen Trabzon'a yenil, Galatasaray'a yenil, arada ufak tefeklere de çerez ol sonra kalk;

Yensende yenilsen de Fenerbahçe diye bağır...

İnsanın içinden gelmiyor be arkadaş!!

Sayın Başkan Ali Koç, iyi başkansınız, ekonomik açıdan kulübe elinizden geleni yapıyorsunuz, tribünlerden yetişme taraftarsınız ama futbolu şeref locasından bilmek "iyi hoca, iyi futbolcu" seçtirmiyor adama. Ne yazık ki, seçimlerinizin ne size ne de Fenerbahçe'ye faydası yok...

Kusura bakmayın ama Dünya Kupası sonrası inatlarını, şişkin egosu ile seçme bencilliğini gördüğümüz Jorge Jesus, kısıtlı kadrolu Karagümrük'teki Andrea Pirlo kadar değerli değil benim için.

Geçmiş olsun bu sezonda...

2014-2023

9 koskoca yıl...

Bir hiiiçççç!

DİP NOT: Hiç sanmıyorum ama sezon sonunda inşallah ben bu yazıyı yazdığım için utanırım da Jorge Jesus beni rezil eder... Razıyım.