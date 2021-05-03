Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ''devam'' dedi!

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe, sahasında Erzurumspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonuk yarışına devam etti.

Fenerbahçe, BB Erzurumspor karşısında 3 puan alarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, düşme potasındaki rakibini ilk 15 dakikada bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri, 6. dakikada penaltıdan Sosa, 12. dakikada Valencia ve 14. dakikada Pelkas'tan geldi. BB Erzurumspor'un tek sayısını ise 81. dakikada Özgür Sert kaydetti.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN 4'TE 4

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, İsmail Kartal'dan sonra Fenerbahçe'de ilk 4 iç saha maçını kazanan ilk teknik adam oldu. Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, 76 puana yükseldi ve Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Kümede kalma mücadelesindeki BB Erzurumspor ise üst üste 2. yenilgisini aldı ve 37 puanla 19. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

Dakika 4: Mete Kalkavan, VAR incelemesi sonrasında Gökhan'ın topla elle oynadığını tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 5: Penaltı atışını Sosa kullandı ve topu ağlara gönderdi: 1-0

Dakika 11: İrfan Can'ın harika pasıyla savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleciden de sıyrılıp topu ağlara gönderdi: 2-0

Dakika 13: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'nın pasıyla penaltının sağında topla buluşan Pelkas, tek vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-0

Dakika 30: Mert Hakan'ın pasıyla topla buluşan Sosa ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Top farklı şekilde üstten auta gitti.

İKİNCİ YARI

Dakika 55: Sağ kanattan Ozan'ın içeriye çevirdiği topa Valencia, gelişine şık bir vuruş yaptı. Savunmadan seken top kornere gitti.

Dakika 60: Hızlı gelişen BB Erzurumspor atağında Rashani, sağ çaprazdan uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top yandan dışarıya gitti.

Dakika 80: Obertan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Özgür Sert'in vuruşunda top direk dibinden ağlara gitti.