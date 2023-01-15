Fenerbahçe son anda güldü

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, Gaziantep FK'yi Enner Valencia'nın golleri ile 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı. Gaziantep savunmasında kaleci Günay ile stoper Ertuğrul arasındaki anlaşmazlık sonrası boşta kalan topu önünde bulan Enner Valencia, 8. dakikada fırsatı değerlendirdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Gaziantep FK, 55. dakikada Stelios Kitsiou'nun golüyle eşitliği sağladı. EV SAHİBİ 10 KİŞİ KALDI Ev sahibi ekipte Angelo Sagal, 59 ve 70. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla oyundan ihraç edildi. Enner Valencia, 90. dakikada net bir gol fırsatından yararlanamadıktan 1 dakika sonra çaprazdan yaptığı vuruşla Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Derbi mağlubiyetinin ardından kazanan Fenerbahçe, puanını 38 yaptı ve Galatasaray'ı 4 puan geriden takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Gaziantep FK, 19 puanda kaldı. Fenerbahçe, gelecek hafta HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacak. Gaziantep ise Demir Grup sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. JESUS'TAN DERBİ 11'İNE 5 MÜDAHALE Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 5 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Kalyon Stadı'ndaki karşılaşmada, 3-0 mağlup olduğu Galatasaray derbisinin ilk 11'e göre 5 değişikliğe gitti. Jesus, derbinin başlangıç kadrosunda yer verdiği Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Rossi ve King'i Gaziantep FK önünde ilk 11'e almadı. Fenerbahçe; Altay Bayındır, Samet Akaydın, Arao, Alioski, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Batshuayi, Crespo, Szalai ve Emre Mor ilk 11'iyle sahaya çıktı. GAZİANTEP'TE TEK DEĞİŞİKLİK Gaziantep FK'de 1-1 berabere kalınan İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 1 değişikliğe gidildi. Teknik direktör Erol Bulut ilk 11'de Veliu'nun yerine Maxim'i sahaya sürdü. Ev sahibi ekip; Günay Güvenç, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel ve Kitsiou 11'iyle müsabakaya başladı.