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  5. Fenerbahçe son dakikada güldü

Fenerbahçe son dakikada güldü

Süper Lig’in 40. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Karşılaşma 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.

3. dakikada Sosa'nın hatalı pasını iyi değerlendiren Alper Potuk kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

5. dakikada ceza sahasında topla buluşan Badjı'nin attığı şut az farkla auta çıktı.

11. dakikada Çekiçi'nin serbest vuruşunda kaleci Harun topu taca tokatladı.


23. dakikada Alper Potuk, Kitsiou'dan aldığı pası bekletmeden şuta dönüştürdü. Bu pozisyonda meşin yuvarlak üstten aut çıktı.

27. dakikada Çekici'nin ortasında Alper Potuk kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

33. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Paintsil kaleye şut çıkardı ancak top savunmada Ozan Tufan'a çarparak kornere çıktı.

43. dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topu önünde bulan Valencia ceza sahası önüne orta çıkardı. Bu pozisyonda topu önünde bulan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla skora denge getiren golü kaydetti. 1-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, İbrahim Akdağ, Çekiçi, Saba, Alper Potuk, Paintsil, Badji

Yedekler: Mert Topuz, Pazdan, Erdi Dikmen, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Diousse, Ali Kaan Güneren, Bartolomeu, Lukasik, Emre Güral

Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Sosa, İrfan Can

Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Gökhan Gönül dk. 35 ?), Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Lemos, Cisse, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Osayi, Thiam, Novak, Arda Güler,

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Alper Potuk (dk. 3) (MKE Ankaragücü), Ozan Tufan (dk. 43) (Fenerbahçe)

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe
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