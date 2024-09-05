Fenerbahçe taraftarı bu sefer gelen değil, giden transferi kutladı
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Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri taraftarın büyük tepkisini çeken Rade Krunic'in Kızılyıldız ile anlaşmasını 15 Temmuz Köprüsü'nde lazer gösterisiyle kutladı.
Geçen yıl Fenerbahçe'nin Milan'dan satın alma opsiyonuyla transfer ettiği Rade Krunic, Sırp kulübü Kızılyıldız ile anlaşarak Kadıköy'e veda etti.
Fenerbahçe taraftarı bu "giden transferi" dikkat çeken bir şekilde kutladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Krunic'in ayrılığını kutlamak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde lazer gösterisi düzenledi ve köprüye lazerle "Güle güle Krunic" mesajı yansıtıldı. sarı-lacivertli camiada büyük ses getirdi
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