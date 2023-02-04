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  5. Fenerbahçe taraftarından uçakta karşılaştığı hakeme ağır sözler

Fenerbahçe taraftarından uçakta karşılaştığı hakeme ağır sözler

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Süper Lig'te hakem kararları tartışılmaya devam ederken yolcu uçağında Adana Demirspor - Fenerbahçe maçında görev alan hakemle karşılaşınca tepkisini bu sözlerle dile getirdi: "Canımızı sıkmayın vallahi sizi sokağa çıkartmayız, Fenerbahçe ile uğraşmayın"

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirve yarışındaki kritik virajda sarı-lacivertliler, sahadan 1 puanla ayrıldı. 

Sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Fenerbahçe, kritik maçta hanesine 1 puan yazdırarak zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertlilerin, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

Bir Fenerbahçe taraftarı, dün oynanan maçta görev alan Yan hakem Abdullah Bora Özkara'yla uçakta karşılaştı. Maçta verilen kararlara tepki gösteren taraftar, Özkara'ya şu ifadeleri kullandı: "Canımızı sıkmayın vallahi sizi sokağa çıkartmayız, Fenerbahçe ile uğraşmayın. Ota b*ka bayrak kaldırmayı biliyorsunuz, her şey çok rahat değil mi? Evine gideceksin uyuyacaksın...Cebimden  bir ton para verdim, ama senin 2 tane b*ktan kaldırdığın bayrakla hayatıma yön veriyorsun."

 

Etiketler Fenerbahçe adana demirspor fenerbahçe maç Abdullah Bora Özkara fenerbahçe taraftarı hakem
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