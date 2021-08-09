Fenerbahçe Token 30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı

Fenerbahçe Kulübü'nün Paribu ile iş birliği anlaşması resmiyet kazanırken, "Fenerbahçe Token" olarak tanımlanan kripto varlık sistemi devreye girdikten 30 saniye sonra sarı lacivertli kulüp 15 milyon TL kazandı.

Fenerbahçe Kulübü’nde yeni gelir yaratma konusunda çalışmalar sürerken, kripto para borsası Paribu ile “Fenerbahçe Token” anlaşması resmen imzalandı.

Fenerbahçe Token, Etherum blokzincirinde üretilen bir “utility token” olarak piyasaya resmen sunuldu. Token sahipleri marş seçimi ve forma tasarımından tesislerdeki bölümlerin adlarına kadar farklı konularda belirleyici olabilecek. Fenerbahçe Token, Fenerbahçe sporcularıyla, teknik heyetiyle ve yöneticileriyle tanışma imkânının yanı sıra özel kurgulanmış stat ve tesis turlarına katılma olanağı da sağlayacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Paribu CEO’su Yasin Oral’ın katıldığı basın toplantısında, Fenerbahçe Token’in piyasaya girmesinin ardından ‘Seçenek 2’ olarak satışa sunulan 30 TL değerindeki 500 bin adet (15 milyon TL) Token 30 saniye içerisinde tükendi. Paribu CEO’su Yasin Oral, “Bu arada Seçenek 2 30 saniyede tükenmiş” derken, Başkan Ali Koç bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi ve “Nasıl olur ya! Haksızlık, daha biz alamadık” diye tepki gösterdi. Kısa bir süre sonra tekrar söz alan Oral, 15 TL değerinde satışa çıkan 20 milyon ‘Seçenek 1’ Token’ların da bitmek üzere olduğunu duyurdu ve “Seçenek 1 de bitmek üzereymiş. Sanırım basın toplantısı bitmeden hepsi bitecek” ifadelerini kullanırken Başkan Ali Koç “Ciddi misin?” karşılığını verdi.

Başkan Koç, “Tabii burdan elde edeceğimiz gelirin 3’te 1’i mevzuat gereği harcama limitlerine pozitif etki yapacaktır. Hayalimiz ilerde maaş bütçelerinin bir kısmını tokenlarla karşılamak” diyerek Fenerbahçe Token’den elde edilecek gelirlerin transfer limitlerine yansıyabileceğini söyledi. Fenerbahçe Token'ın maksimum arzı 190.700.000 FB olacak.

“GEÇ KALMADIK, İYİ Kİ BEKLEDİK”

Futbol sektörünün kötü durumda olduğunu ve yeni gelir kalemleri oluşturmaları gerektiğini söyleyen Ali Koç, “Halihazırda kötü durumda olan futbol sektörü, yeni gelir kalemleri oluşturmak zorunda. Bundan kaçamazsınız. Sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki kulüpler artık yeni gelir kalemleri oluşturuyor. Bilet, forma, yayıncı gelirleri maksimuma gelmiş durumda. Dijital gelirler bu anlamda çok önemli ve Fenerbahçe olarak bu anlamda çok önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu anlamda kesinlikle geç kalmadık ve iyi ki bekledik. Dijital dünyaya geç girenler her zaman avantaj sağlamıştır. Bunu yaşayarak gördük. 1,5 sene önce aldığımız tekliflerle, bugün aldığımız teklifleri karşılaştığımız teklif arasında kat be kat fark olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Z kuşağını statlara çekmenin de problem olduğuna dikkat çeken Koç, “Daha da büyük problem olacak. Avrupa'daki araştırmalar, bu kuşağın daha az stada geleceğini gösteriyor. Bu nedenle dijital dünyada daha aktif olmak gerekiyor” dedi. Daha önce ekonomik anlamda söylediği ‘Tünelin sonunda ışık yok' cümlesi hatırlatılan Koç “Tünelin sonunda ışık yok demiştim. Bugün itibariyle tünelin sonundaki ışık kesinlikle parlak değil. Bu gibi hamleler, küçük ışığın daha parlak hale gelmesini sağlayacaktır ve buna inanıyorum. Tek bir imzayla bütün problemlerin çözülmesi, gerçekçi olmaz” cümlelerine yer verdi.

FENERBAHÇE TOKEN KAP BİLDİRİMİ

FEnerbahçe Kulübü, Paribu ile yaptığı “Fenerbahçe Token” anlaşmasının ardından KAP’a şu bildirimi yaptı: “”Tabii Paribu Teknoloji A.Ş. (“Paribu”) iştiraki olan Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş (“Stoken”) ile marka kullanım hakkı karşılığında blok zinciri teknolojisine dayanan bir kripto varlık üretilmesi ve üretilen kripto varlığın satılması ile ilgili olarak Taraftar Token Üretim ve İşbirliği Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır. Sözleşme gereğince Paribu veya Stoken tarafından toplam 175 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüt edilmiştir. Kripto varlık satışından elde edilecek toplam hasılat, Şirketimiz ile hakim ortağı arasındaki Lisans Kiralama Sözleşmesi uyarınca fatura edilecektir.”

TOKEN NEDİR?

Token, var olan bir blokzincirde bulunan birim değerdir. Token'ların kendi blokzincirleri yoktur, mevcut bir kripto para biriminin blokzincirine bağımlı olurlar. Token'ların birim değeri olduğundan, bu değer alınıp satılabilir. Değer, madeni para, puan, sertifika, oyun içi öğeler vb. şekillerde olabilir. Token'lar genellikle borsada halka arz edilen şirketlerin halka arz ile karşılaştırılabilecek bir ICO (“Initial Coin Offering” ya da Türkçesiyle “İlk ​Koin Arzı”) veya IPO (“Initial Public Offering” ya da Türkçesiyle “İlk Halka Arz”) kitle satışında fon toplamak için kullanılır. ICO durumunda, şirketler blokzincir üzerinden halka açılabilirler. IPO, ICO veya Token Crowdsale'de bir şirkette hisse satın aldığınız gibi, satın aldığınız jetonlar şirketteki bir payı temsil etmek için kullanılabilir veya karar verme için oy haklarınız olabilir. Bu nedenle jetonlara kripto para varlıkları veya kripto varlıkları ve kripto özkaynakları da denir. Bir kripto para birimi ve bir token arasındaki en büyük fark, kripto para birimlerinin kendi blokzincirine sahip olmalarıdır, diğer yandan token'ler, merkezi olmayan uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştıran Ethereum, Bitcoin, Waves gibi bir blokzincir üzerine inşa edilmiştir.