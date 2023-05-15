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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe’nin 18 Mayıs saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 34’üncü haftada düdük çalacak hakemler şu şekilde;

16 MAYIS SALI

17.00 Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Alanyaspor - Konyaspor: Çağdaş Altay

20.00 İstanbulspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

17 MAYIS ÇARŞAMBA

17.00 Başakşehir - Ümraniyespor: Burak Pakkan

20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor: Ümit Öztürk

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Kadir Sağlam

18 MAYIS PERŞEMBE

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta hakemleri

Etiketler Fenerbahçe Trabzonspor haftanın hakemleri tff
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