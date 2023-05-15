Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Fenerbahçe’nin 18 Mayıs saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. 34’üncü haftada düdük çalacak hakemler şu şekilde;
16 MAYIS SALI
17.00 Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Alanyaspor - Konyaspor: Çağdaş Altay
20.00 İstanbulspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
17 MAYIS ÇARŞAMBA
17.00 Başakşehir - Ümraniyespor: Burak Pakkan
20.00 MKE Ankaragücü - Antalyaspor: Ümit Öztürk
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
18 MAYIS PERŞEMBE
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
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