Fenerbahçe transferde 20 milyon Euro'luk bombayı patlatıyor
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Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarında bombayı patlatıyor. Sarı-Lacivertli ekip Udineseli Lazar Samardzic için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Yeni sezon hazırlıklarını Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe
Mourinho'nun özellikle istediği oyuncuların başında gelen Lazar Samardzic konusunda baskıyı arttıran sarı-lacivertliler, Udinese'ye 20 milyon euro önerdi. İtalyan basınında yer alan iddiaya göre; Fenerbahçe ile Udinese anlaşma sağladı.
Samardzic ile maaş konusunda da anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Tadic'i devreye sokarak yıldız oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti. Önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen bu transferin ardından sarı-lacivertliler hamlelerine devam edecek.
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