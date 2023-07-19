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Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe transferi açıkladı
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Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun transfer görüşmeleri için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Yeni sezon çalışmalarını devam eden Fenerbahçe, yeni transferi açıkladı. 

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a gelecektir.'' denildi. 

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Rodrigo Becao transfer
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