Fenerbahçe transferi duyurdu! Acun Ilıcalı kaptı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'e resmen transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisiyle İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh’in İngiltere’nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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