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  5. Fenerbahçe transferi duyurdu! Acun Ilıcalı kaptı

Fenerbahçe transferi duyurdu! Acun Ilıcalı kaptı

Fenerbahçe transferi duyurdu! Acun Ilıcalı kaptı

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in Hull City'e resmen transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in bonservisiyle İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olduğunu açıkladı.

 Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Allahyar Sayyadmanesh’in İngiltere’nin Hull City takımına kalıcı transferi tamamlanmıştır. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Etiketler Fenerbahçe Hull City Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh hull city acun ılıcalı süperlig transfer
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