Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Miguel Crespo Başakşehir'de

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de transfer için önemli bir hareketlilik yaşanıyor.

Sarı - lacivertliler, orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı.

"2021-2022 sezonundan itibaren formamızı giyen oyuncumuz Miguel Crespo,

Başakşehir Futbol Kulübü’ne transfer olmuştur. Bugüne kadar formamız altında verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Başakşehir'den yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Crespo'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.