Fenerbahçe ve Galatasaray ou için karşı karşıya

Galatasaray ve Fenerbahçe, Yerry Mina transferinde sonuç alamayınca Barcelona'da bir diğer stopere rotayı çevirdi. İspanyol basınında geçen haberlere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe'de Barcelona'da forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marlon Santos için devrede.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Barcelona'da forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marlon Santos ile ilgilendikleri iddia edildi. El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Katalan ekibinin geçtiğimiz sezon Nizza'ya kiralık olarak gönderdiği Marlon Santos bu sezon da bir başka takıma kiralık olarak gönderilecek. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde bu transfer için somut girişimlerde bulunacağı kaydedildi.

Marlon Santoss 22 yaşında ve 1.82 boyunda. Stoper mevkinde forma giyen Brezilyalı futbolcu 2016 yılında Fluminense'den Barcelona'ya kiralandı. Barcelona Marlon Santos'u 1 yıl sonrasında 5 milyon euro'ya kadrosuna kattı. Marlon Santos'un transfermarkt güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

(Akşam)



