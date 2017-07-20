Fenerbahçe Wilfried Bony transferinde son aşamaya geldi

Fenerbahçe sağ bek problemini İstanbul'a getirdiği Mauricio Isla ile çözerken, forvet hattı için de güçlü bir ismi bitirmek üzere.

Manchester City ile 4 Fildişili golcüsü Wilfried Bony için girişimlerini sıklaştıran Fenerbahçe önemli bir aşama kaydetti.

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın ısrarla istediği Bony için kiralama formülünü devreye sokan Fenerbahçe, Temmuz 2019'a kadar City ile sözleşmesi olan Fildişili golcüyü bu şekilde renklerine bağlamak istiyor.

Sarı-lacivertli kulübün, Bony için İngiliz ekibine 1 yıl kiralama bedeli olarak 1,5 milyon Euro önerdiği ve Manchester City’yi bu formüle ikna etmeye yakın olduğu öğrenildi.