Fenerbahçe yeni 'Arda'sını buldu
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Fenerbahçe, Balıkesirspor forması giyen Arda İbrahim Akgün'ü transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe, geleceğe yatırım hamlesinde bulundu. Sarı-lacivertliler, Balıkesirspor forması giyen Arda İbrahim Akgün'ü renklerine bağladı.
Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüz, Balıkesirspor’dan kadrosuna kattığı genç oyuncu Arda İbrahim Akgün ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Arda İbrahim Akgün’e çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar dileriz."
17 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Balıkesirspor'da 24 maça çıktı. Arda İbrahim Akgün, bu müsabakalarda 2 gol sevinci yaşadı.
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