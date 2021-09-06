Fenerbahçe yeni transferini böyle duyurdu

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını sosyal medyada yayınladığı bir video ile açıkladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama: Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.