Fenerbahçe yeni transferini böyle duyurdu
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını sosyal medyada yayınladığı bir video ile açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:
Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü'nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.
Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Miguel Crespo'ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.
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