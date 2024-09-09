Fenerbahçe yeni transferini resmen açıkladı
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Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe son olarak Juventus forması giyen Filip Kostic'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Jose Mourinho yönetiminde yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni transfer resmen açıklandı.
FILIP KOSTIC FENERBAHÇE’DE
Juventus resmi sitesinden yaptığı paylaşımda Filip Kostic’in kiralık olarak Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurdu.
Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
“Torino'ya geldiğinden bu yana bağlılık, adanmışlık, ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip."
Fenerbahçe'de resmi sitesinden yeni transferini şu sözlerle açıkladı:
"Fenerbahçemize hoş geldin Kostic Filip Kostic, kendisini sarı lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kulübümüzün, Juventus’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı oyuncu Filip Kostic, düzenlenen törenle kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmemize imza attı.
Kostic, taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.
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