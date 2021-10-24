Fenerbahçe yenildi, Kadıköy'de ''yönetim istifa'' sesleri yükseldi

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından tribünlerden "Yönetim istifa" sesleri yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3'te yediği golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor'un golleri 75. dakikada Emre Akbaba ve 90+3'te Efkan Bekiroğlu'ndan gelirken, Fenerbahçe'nin golünü 80. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Alanyaspor’a 2-1 mağlup olmasının ardından tribünlerde ’Yönetim İstifa’ sesleri yükseldi. Müsabakanın sonunda tribünlere gelen futbolculara da tepki gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, yakaladığı fırsatları kullanamadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren sarı-lacivertliler, 75. dakikada Emre Akbaba'nın golüne engel olamadı. Yediği golün etkisinden çabuk kurtulan ve 80. dakikada Serdar Dursun ile golü bulan Fenerbahçe, son 10 dakikaya eşitlikle girdi.

Kalan bölümde rakip kalede baskı kuran ancak yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe, 90+3. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından sarı-lacivertli takım, Trabzonspor'un ardından Aytemiz Alanyaspor'a da mağlup oldu. Fenerbahçe, bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwep ile de sahasında berabere kaldı.

Fenerbahçe, ligde 10 maç sonunda 19 puanda kaldı.