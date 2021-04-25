Fenerbahçe zirve takibini sürdürüyor! Fenerbahçe: 3 - Kasımpaşa: 2

Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Emre Belözoğlu döneminde 5. maçta 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 72'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa, 37 puanda kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Yüksek tempolu bol gollü geçen maç yarısı 3-2 sonra erdi.

Fenerbahçe'nin gollerini 15 ve 46. dakikada Valencia, 40. dakikada Szalai kaydederken, Kasımpaşa'nın gollerini ise 21. dakikada Hajradinovic ve 82. dakikada Hadergjonaj kaydetti.

Fenerbahçe, bir sonraki maçında Alanyaspor'a konuk olacak. Kasımpaşa ise bay geçtikten sonra Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

96'Fenerbahçe'nin kendi sahasında sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Harun kalesini terk etti ve topun başına geçti. Ters kanada doğru gönderdiği top Varga'nın önüne düştü. Varga'nın orta alandan vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

91'Maçın son anlarında Kasımpaşa beraberliği yakalamak için tüm hatlarıyla baskı kurmaya çalışıyor.

90'Bu arada maçın sonuna en az 9 dakika ilave edildi.

89'Kasımpaşa'nın Hajradinovic'le rakip yarı alanın ortalarından kullandığı serbest vuruşta arka direğe doğru ortalanan topa Luckassen kafayı vurdu, kaleci Harun müthiş bir refleksle topu kornere tokatlad

88'Caner'in kullandığı kornerde Serdar Aziz ön direkte kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

81'Florent Hadergjonaj, Türkiye kariyerindeki ilk golünü attı.

80'GOL Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, Harun'un soluna doğru sert vurdu. Harun'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 3-2

77'Harun Tekin, penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonda Hajradinovic'in darbesiyle sakatlandı. Tedavisi saha içinde gerçekleştiriliyor.

76'PENALTI! Orta alandan gönderilen derinlemesine topla Hajradinovic savunma arkasına hareketlendi. Karşı karşıya pozisyonda Harun'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

75'Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sol kanattan içeri sokuldu ve son çizgiye inmeden kale alanına doğru sert bir top kesti, kaleci Ertuğrul iki hamlede topu kontrol etti.

74'Fenerbahçe orta alanda çok fazla top kaybı yapmaya başladı. Kasımpaşa kaptığı toplarla etkili olmaya çalışıyor ancak onlar da kaleye gidemiyorlar.

71'Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

71'Fenerbahçe'de Enner Valencia yerini Mame Thiam'a bıraktı.

71'Fenerbahçe'de Ozan Tufan yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.

69'Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, Gustavo ve Thiam oyuna girmek üzere hazırlık yapıyor.

65'Bu bölümde tempo bir hayli düştü. İlk yarıya oranla Fenerbahçe ikinci yarıda çok daha kontrollü bir oyun sergiliyor.

60'Yaklaşık 3 dakika süren incelemenin ardından Thelin için kalkan ofsayt bayrağının doğru olduğu tespit edildi ve Fenerbahçe'nin endirekt serbest vuruşuyla oyun tekrar başladı.

57'Sadiku'nun derinlemesine pasıyla kale alanının önünde topla buluşan Thelin, gelişine bekletmeden vurdu ve topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

53'Pelkas sol kanattan taşıdığı topu ortaya çevirdi. Valencia'yı geçen topa gerilerden gelen Nazım sert vurdu, direğin üzerine çarpan top auta çıktı.

47'Fenerbahçe sabırla pas yaparak atak geliştirmeye çalışıyor.

45'Kadıköy'de ikinci yarı başladı!

45' Penaltıda topun başına geçen Valencia, şutu kalenin orta noktasına çekti ve golü atmayı başardı.

44'Bu arada ilk yarının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

43'PENALTI! Ceza alanı sağ çaprazında topu alan İrfan Can, arkasından bindiren Valencia'yı gördü. Valencia topu kurtardı ancak Haddadi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Fırat Aydınus tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

41'Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşu sonrası kaptırılan topta Hajradinovic hızla ileri çıkmak istedi. Orta alanda onu çekerek durduran İrfan Can sarı kart gördü.

40'Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında da ağları havalandıran Macar savunmacı Attila Szalai, ligdeki GOL sayısını 3'e çıkardı.

39'GOL Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunun devamında sol kanada açılan topu Mert Hakan ön direğe ortaladı. O bölgeye çok iyi

38'Sağ kanatta baskıyla topu kapan Fenerbahçe'de Mert Hakan ortaladı. Kasımpaşa savunmasının sektirdiği topu Ozan ceza alanı ilk metrelerinde aldı ve sağına çekip ters köşeye çok sert vurdu, kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.

32'Pelkas bir kez daha ceza alanı sağ çaprazında topu aldı. Hemen önündeki rakibinden topu müthiş kurtarıp bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Ertuğrul bir kez daha gole engel oldu.

31'İrfan Can'ın müthiş pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Pelkas'ın vuruşunda Ertuğrul mutlak gole engel oldu.

30'Kasımpaşa savunma arkasına atılan toplarla etkili oluyor. Ceza sahasına ortalanan topa Hajradinovic voleyi vurmak istedi, bu sırada Sosa adeta kendisini siper ederek vuruşun kaleye gitmesine engel oldu.

20'GOL Fenerbahçe geriden oyun kurmaya çalışırken Serdar Aziz'in kalecisine gönderdiği pasta Harun'un vuruşu çok kısa düştü. Bir anda topu önünde bulan Hajradinovic, bomboş durumda topu yerden bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1

17'Bu arada Valencia'nın golünde müthiş bir ortayla asisti yapan Caner Erkin, bu sezon ligde 9. kez GOL pası verdi. Enner Valencia ise ligde ilk kez kafa golü attı.

15'Enner Valencia bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü kaydetti.

14'GOL Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştıramadığı topu taç çizgisi önünde yine Caner aldı. Kale alanına doğru nefis bir orta kesti. Valencia, savunmanın üzerinden kafayı vurup boşa çıkan Ertuğrul'u avladı: 1-0

13'Pelkas, Valencia'nın pasıyla savunma arkasına sarkıp ceza alanı sağ çaprazından dar açıya rağmen çok sert ve düzgün vurdu. Kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

10' Rakip yarı alanın ortalarında topu alan Ozan Tufan, Valencia'yla duvar pası yapıp içeri girdi ve karşı karşıya pozisyonda çaprazdan dokunuşunu yaptı. Kaleye doğru giden topu son anda çizgi önünde Hadergjonaj kornere yolladı.

9' Fenerbahçe yine sol kanattan etkili geldi. Savunma arkasına sarkan Mert Hakan'ın ortasına ön direkte Valencia hamle yapmıştı ancak onun kafasını sıyıran top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

8' Sol taç çizgisi önünde topu alan Caner, bekletmeden ortadaki Valencia'yı gördü. Müsait pozisyonda topu alan Valencia'nın yakın köşeye yerden vuruşunu Ertuğrul kurtardı. Devamında Pelkas hamle yaptı ancak Yunan oyuncu için ofsayt bayrağı kalktı.

5'Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye yönelen top üstten dışarı gitti. Fırat Aydınus, yardımcısı Erdem Bayık'ın da uyarısıyla kaleci Harun'un topa dokunmadığını belirtip autu verdi.

4'Sağ kanatta topu kapan Kasımpaşa'da Hadergjonaj ortaladı, ön direkte Thelin kafayı vurdu. Top üst ağlarda kaldı ancak hakem savunmadan son bir müdahale olduğunu belirterek korneri gösterdi.

2'Şimdi topu kapan Fenerbahçe savunmadan oyun kurmaya çalışıyor.

1'Fenerbahçe ön alanda baskı uygulayarak maça başladı. Kasımpaşa ayağa paslarla bu baskıyı kırmaya çalışıyor.

M.Ö.İlk düdük çaldı ve maç başladı!