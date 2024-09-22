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  5. Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki

Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki

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Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi.

Dev derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'a sahasında 3-1 yenilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumunun etrafında toplandı. Taraftarlar sonucun ardından başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İHA

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray derbi ali koç yönetim taraftar
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