Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki
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Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'a 3-1 mağlup olmasının ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi.
Dev derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'a sahasında 3-1 yenilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumunun etrafında toplandı. Taraftarlar sonucun ardından başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İHA
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