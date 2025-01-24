Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Samet Akaydin'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de forma giyen Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefinde yer alan Samet Akaydin, sarı-lacivertlilerden ayrılıyor. Milli oyuncu, Çaykur Rizespor'un kendisine yaptığı teklifi kabul etti.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki milli stoperi Samet Akaydin'i, Çaykur Rizespor'a göndermek için Karadeniz temsilcisiyle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe taraftarıyla bir türlü yıldızı barışmayan Samet Akaydin, kariyerinin bu döneminde ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek istemesi nedeniyle sarı-lacivertlilerden kolaylık istedi. Fenerbahçe'nin olumlu geri dönüş yaptığı Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.