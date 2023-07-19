Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin askıya alınacağı iddia edildi.
Fenerbahçe, geçen sezon yaşadığı sakatlığın etkilerini hala hisseden Fenerbahçeli yıldız Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler bu kararı yabancı kontenjanında yer açmak için alıyor.
Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique'nin sözleşmesini ara transfer dönemine kadar dondurması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, iyi bir teklif gelmesi halinde ise Brezilyalı futbolcu ile yolları ayıracak.
Lincoln Henrique sakatlandığı sürece kadar geçen sezon sarı-lacivertli formayı 35 maçta giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistlik katkı verdi.
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