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  5. Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!
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Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin askıya alınacağı iddia edildi.

Fenerbahçe, geçen sezon yaşadığı sakatlığın etkilerini hala hisseden Fenerbahçeli yıldız Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertliler bu kararı yabancı kontenjanında yer açmak için alıyor.

Fenerbahçe'nin Lincoln Henrique'nin sözleşmesini ara transfer dönemine kadar dondurması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, iyi bir teklif gelmesi halinde ise Brezilyalı futbolcu ile yolları ayıracak.

Lincoln Henrique sakatlandığı sürece kadar geçen sezon sarı-lacivertli formayı 35 maçta giydi. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Lincoln Henrique
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