Fenerbahçe'de bir sakatlık daha
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Fenerbahçe'de Alexander Djiku katıldı. Tecrübeli oyuncu sakatlığı nedeniyle Gana Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor'u 4-0 yendiği maçın 87'inci dakikasında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna giren 30 yaşındaki Ganalı stoper Alexander Djiku'dan kötü haber geldi.
Gana Futbol Federasyonu Djiku'nun hamstring sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
Alexander Djiku, Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Angola ve Nijer ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.
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