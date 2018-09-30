Fenerbahçe'de büyük hezimet !

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 7. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından ligde 4. mağlubiyetini alan Fenerbahçe 7 puanla 14. sırada kalırken, Okan Buruk ile ligde ilk resmi maçında çıkan Çaykur Rizespor ise ilk galibiyetini alarak 6 puanla 15. sıraya yükseldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe farklı galibiyeti getiren golleri ilk yarıda Vedat Muric, Aminu Umar ve Samudio kaydetti.

İLK YARI

Maçın ilk tehlikeli atağı 5. dakikada yaşandı. Kazanılan faul atışında ceza sahası dışı sağ çaprazında Boldrin'in şutunda, top yandan auta çıktı.

16. dakikada ev sahibi ekipte Boldrin'in sağ kanattan plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in kontrolünde üstten auta çıktı.



21. dakikada kazanılan faul atışında Benzia'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında Reyes'in kafa şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



29. dakikada Fenerbahçe, Ayew ile gole yaklaştı. Jailson'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada meşin yuvarlağa Ayew ön direkte vurdu. Yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.



30. dakikada ev sahibi ekip aradığı golü buldu. Sol taraftan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içerisine ortasında arka direkte iyi yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0



35. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Samudio'nun uzun pasında defansın arkasına sarkan Umar'ın ceza sahası ön çizgisinde bekletmeden vuruşunda top kaleci Harun Tekin'in üzerinden filelere gitti: 2-0



41. dakikada Çaykur Rizespor, Fenerbahçe ağlarını 3. kez havalandırdı. Kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Boldrin'in ortasına ceza sahasında iyi yükselen Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Harun Tekin'in solundan filelere gitti: 3-0



İlk yarı Çaykur Rizespor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

51. dakikada Slimani'nin sol taraftan ceza yayı üzerine pasında Benzia'nin şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

61. dakikada kazanılan faul atışında Benzia'nın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

68. dakikada Frey'in düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, sol çaprazdan Benzia'nin kullandığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

79. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Samudio'nun bekletmeden şutunda, top kalenin üzerinden az farkla auta çıktı.

82. dakikada Frey'in ara pasında ceza sahası içerisinde Saadane'den sıyrıldıktan sonra Ayew'in yerden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kornere çelmeyi başardı.

90+1. dakikada Ayew'in kafa ile yerden sektirdiği topa Slimani'nin kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.





Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Musa Çağıran, Umar, Samudio, Boldrin, Vedat Muric

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Reyes, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Ayew, Benzia, Chahechouhe, Slimani

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Goller: Dk. 30 Vedat Muric, Dk. 35 Aminu Umar, Dk. 41 Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Dk. 20 Marwane Saadane (Çaykur Rizespor); Dk. 57 Yassine Benzia (Fenerbahçe)

Phillip Cocu'dan aynı 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadıkları maça Beşiktaş derbi maçının ilk 11'yle başladı.



Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Cocu, 6. haftada Kadıköy'de oynanan Beşiktaş maçındaki 11'ini korudu.



Hollandalı teknik adam, kalede Harun Tekin'le başladı. Fenerbahçe'nin savunma dörtlüsü Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Diego Reyes ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Savunmanın önünde Mehmet Topal ve Jailson yer alırken, kanatlarda Chahechouhe ile Ayew forma giydi. Santrfor arkasında Yassine Benzia'ya görev veren Cocu, ileri uçta ise Slimani'yi oynattı.

Martin Skrtel yine yok

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, Beşiktaş derbisinin ardından Rize'de de kadroda yer almadı.

Skrtel'in yanı sıra Alper Potuk, Roberto Soldado ve Nabil Dirar Rize kafilesinde bulunmadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Tolga Ciğerci de kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Volkan Demirel, Mauricio Isla, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Michael Frey, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Ekici, Barış Alıcı, Mathieu Valbuena ve Yiğithan Güveli oturdu.

Seyirciden maça ilgi

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleye her iki takım taraftarı da büyük ilgi gösterdi.

Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan 783 bilet tükenirken ev sahibi ekibe yaklaşık 10 bin taraftar destek verdi.

Öte yandan Çaykur Rizespor'a Mardin'den gelen taraftarlardan destek geldi. Bölge halkı ile gönül köprüsü oluşturulması için kurulan Mardin Kızıltepe Çaykur Rizespor Taraftarlar Derneği maça gelerek yeşil-mavili ekibe destek verdi.

Okan Buruk ilk maçına çıktı

Çaykur Rizespor ile geçtiğimiz hafta sözleşme imzalayan Okan Buruk, Süper Lig'de ilk kez takımının başında sahada yerini aldı.

Sezon öncesi Akhisarspor ile yollarını ayıran Okan Buruk, yeşil-mavili ekipte ilk sınavını Fenerbahçe'ye karşı verdi.