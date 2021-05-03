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  5. Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi

Fenerbahçe'de büyük kriz! Tüm fotoğrafları sildi

Fenerbahçe'de BB Erzurumspor maçında kadroya alınmayan ve sakat olduğu iddia edilen Serdar Aziz, Instagram hesabından tüm fotoğrafları sildi.

Fenerbahçe'de BB Erzurumspor maçı öncesi Serdar Aziz'in, sakatlığından dolayı maç kadrosuna alınmadığı ifade edildi. Ancak Aziz, sosyal medya hesabından tüm paylaşımlarını silerek duruma tepki gösterdi.

Serdar Aziz'in sosyal meyda hesabından her şeyi silmesi, Aziz'in sakat olmadığı ve yönetimle bir sorunu olduğu iddialarını gündeme getirdi.

Paylaşımlarını silen Aziz'in Instagram hesabı şöyle görünüyor:

Etiketler Fenerbahçe serdar aziz fenerbahçe instagram
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