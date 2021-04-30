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  5. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde bir ilk!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde bir ilk!

Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu dönemindeki en zayıf oyunlardan birini ortaya koydu.

Fenerbahçe, Erol Bulut'un ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu ile en kısır hücum performansını ortaya koydu.

Sarı-lacivertliler, genç teknik adam yönetimindeki 6. karşılaşmada ilk kez gol sevinci yaşayamadı.

Bununla birlikte 11 şutla söz konusu dönemde en az şut çektiği karşılaşmayı oynayan Fenerbahçe, sadece 1 isabetli şut çekti ve 3. haftadaki Galatasaray derbisi ile beraber bir maçta en az sayıda isabetli şut çekti.

Alanya'daki karşılaşmada yüzde 39 topla oynama yüzdesi yakalayan sarı-lacivertliler, rakip ceza sahasında 15 kez topla buluştu. Fenerbahçe'nin gol beklentisi(xG) istatistiği ise 0.44 olarak ortaya çıktı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe alanyaspor futbol Fenerbahçe
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