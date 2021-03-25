Fenerbahçe'de Erol Bulut devri resmen kapandı!
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verildi. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin teknik sorumluluğu Emre Belözoğlu'na verildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''2020-21 sezonu itibariyle futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır'' ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Ligde mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz" denildi.
EROL BULUT'UN FENERBAHÇE KARİYERİ
Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sıradayer alıyor.
Avrupa kupalarında yer alamayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etmişti.
Bilgilendirme / Açıklama— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 25, 2021
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EROL BULUT KİMDİR ?
Doğum Yeri : BADSCHWATBACH/ ALMANYA
Doğum Tarihi : 31 Ocak 1975
Erol Bulut (d. 30 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı Olimpiakos formasıyla 2006-2007 sezonunda Real Madrid'e yaklaşık 30 metreden çok şık bir gol atmıştır. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Şu anda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmaktadır.
Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
2012–2013 Kartalspor (asistan) 2013
Yeni Malatyaspor (asistan)
2013–2014 Elazığspor (asistan)
2014–2017 İstanbul Başakşehir (asistan)
2017–2019 Yeni Malatyaspor
2019- Alanyaspor
2020- 2021 Fenerbahçe
FUTBOLCULUK KARİYERİ
1992–1995 Eintracht Frankfurt
1995–1999 Fenerbahçe
1999–2001 Eintracht Frankfurt
1999–2000 › Trabzonspor (kiralık)
2001 › Adanaspor (kiralık)
2002–2003 Panionios
2003–2004 Bursaspor
2004–2005 TSV 1860 München
2005–2007 Olimpiakos
2007–2009 Metalurh Donetsk
2009–2010 Olympiakos Volou
2011–2012 OFI Crete
2012 Veria
EROL BULUT BAŞARILARI
95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)
96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)
97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)
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