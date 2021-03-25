Fenerbahçe'de Erol Bulut devri resmen kapandı!

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un görevine son verildi. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin teknik sorumluluğu Emre Belözoğlu'na verildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, ''2020-21 sezonu itibariyle futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır'' ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada; "2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibariyle karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, sportif direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Ligde mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz" denildi.

EROL BULUT'UN FENERBAHÇE KARİYERİ

Erol Bulut yönetiminde Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayıp, 31. haftayı 59 puanla 3. sıradayer alıyor.

Avrupa kupalarında yer alamayan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etmişti.

EROL BULUT KİMDİR ?

Doğum Yeri : BADSCHWATBACH/ ALMANYA

Doğum Tarihi : 31 Ocak 1975

Erol Bulut (d. 30 Ocak 1975), defans pozisyonunda görev yapmış Türk millî futbolcu ve teknik direktördür. Yunanistan'da Panionios ve Olimpiakos maceraları yaşadı Olimpiakos formasıyla 2006-2007 sezonunda Real Madrid'e yaklaşık 30 metreden çok şık bir gol atmıştır. 2007-2008 sezonu başında Ukrayna'nın Metalurg Donetsk takımına transfer oldu. Şu anda Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'u çalıştırmaktadır.

Futsal da oynamış olan Bulut, Türk millî takımını Avrupa Şampiyonası'nda temsil etmiştir.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2012–2013 Kartalspor (asistan) 2013

Yeni Malatyaspor (asistan)

2013–2014 Elazığspor (asistan)

2014–2017 İstanbul Başakşehir (asistan)

2017–2019 Yeni Malatyaspor

2019- Alanyaspor

2020- 2021 Fenerbahçe

FUTBOLCULUK KARİYERİ

1992–1995 Eintracht Frankfurt

1995–1999 Fenerbahçe

1999–2001 Eintracht Frankfurt

1999–2000 › Trabzonspor (kiralık)

2001 › Adanaspor (kiralık)

2002–2003 Panionios

2003–2004 Bursaspor

2004–2005 TSV 1860 München

2005–2007 Olimpiakos

2007–2009 Metalurh Donetsk

2009–2010 Olympiakos Volou

2011–2012 OFI Crete

2012 Veria

EROL BULUT BAŞARILARI

95-96 Türkiye Ligi Şampiyonluğu (Fenerbahçe)

96-97 Türkiye Kupası finalisti (Fenerbahçe)

97-98 Atatürk Kupa Şampiyonluğu (Fenerbahçe)