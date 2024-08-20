Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu bilmecesi: Transferinde son durum ne?

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için belirlediği bonservis bedelini artırma isteği, Brighton'un sabrını zorladı.

Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ferdi Kadıoğlu için 35 milyon Euro’luk bir teklifte bulunan Premier Lig ekibi Brighton’un sabrı taştı.

İngiliz ekibi transferin tamamlanması için dakikaları sayarken, görüşmelerin fazla uzadığını düşünüyor. Brighton’un Fenerbahçe ile bu hafta bir kez daha resmi temasa geçmesi bekleniyor.

Brighton transferi 35 milyon Euro’ya tamamlamak isterken, Fenerbahçe’nin ise bonuslarla birlikte rakamı yukarı çekmeye çalıştığı bildirildi.

Ferdi Kadıoğlu’nun da İngiliz ekibin teklifini kabul ettiği ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.