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  5. Fenerbahçe'de gol patlaması yaşayan forvet!

Fenerbahçe'de gol patlaması yaşayan forvet!

Fenerbahçe'nin Young Boys kulübünde bu sezon gol patlaması yaşayan Kamerunlu forvet Jean-Pierre Nsame'yi transfer etmek istiyor.

Bu sezon santrafor konusunda beklentilerini karşılayamayan Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

İsviçre Ligi'nde Young Boys formasıyla gol patlaması yaşayan Kamerunlu forvet Jean-Pierre Nsame'yi isteyen kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de olduğu yazıldı. İddialara göre Fenerbahçe dışında 7 kulübün daha Nsame için teklif ilettiği ifade ediliyor.

Nsame'ye Fenerbahçe dışında talip olan takımların ise Fiorentina, Parma, Udinese, Newcastle, Southampton, West Ham, Celtic olduğu kaydedildi.

Çıkan haberlere göre Young Boys kulübünün Nsame için belirlediği bonservis bedelinin 7 milyon Euro olduğu ifade ediliyor.

2017'de Servette'den Young Boys'a 900 bin Euro'ya transfer olan Nsame, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı toplam 38 maçta 25 gol 9 asist üreterek kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe forvet transfer Jean-Pierre Nsame
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