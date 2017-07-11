Fenerbahçe'de hedef Michy Batshuayi

Fenerbahçe’nin şu an ileri ucundaki tek sağlam isim Robin van Persie. Diğer forvet Fernandao’nun ise tam olarak hazır hale gelmesi zaman alacak. Bu yüzden transfere yönelen Kanarya; Batshuayi, Bony, Perez ve Smolov’dan birini kiralık olarak almak istiyor.



Geçen sezon kolu kırılan Fernandao’nun kemiklerindeki kaynamanın henüz tamamlanmaması ve yeni sezon için hazır hale gelmesinin 2 ayı bulacak olması, teknik direktör Aykut Kocaman’ı forvet transferine mecbur bırakıyor.



Tek başına taşıyamaz



Bu bölgede elinde Robin van Persie’yi bulunduran Kanarya’da Hollandalı futbolcu da, tüm sezonu çıkaracak güce sahip değil. İşte bu yüzden Fenerbahçe’nin kurmayları, rotayı 4 isme çevirdi. Bunlar Chelsea’den Michy Batshuayi, Manchester City’den Wilfried Bony, Arsenal’den Lucas Perez ve Krasnodar’dan Fedor Smolov. Söz konusu oyuncular için de kiralık formülü, öncelikli olarak düşünülüyor.







Bashuayi



Teknik direktör Aykut Kocaman’ın en çok istediği oyuncuların başında Michy Batshuayi geliyor. 23 yaşındaki Belçikalı forvet, İngiltere Premier Ligi ekibi Chelsea’de forma giyiyor. İngiliz ekibinde düzenli olarak oynamamaktan şikayetçi. Direkt ilk 11’de oynamak istiyor. Bu sebepten Fenerbahçe’ye sıcak bakabileceği konuşuluyor. Kanarya, bu oyuncuyu kiralık olarak almak isterken Chelsea, forvet hattına yapacağı transferlere göre genç oyuncunun geleceğini netleştirmek istiyor. Kanarya, buradan gelecek haberi bekliyor. Milli futbolcu geçen sezon Maviler’de sadece 8’i ilk 11 olmak üzere 29 maça çıktı ve 11 gol atıp, 3 asist yaptı.



Wilfried Bony



Sezon başından beri sadece Fenerbahçe’nin değil, Galatasaray ve Beşiktaş’ın da gündemine gelen Wilfried Bony konusunda temaslar tüm hızıyla sürüyor. Manchester City’nin yeni sezon kadrosunda da düşünülmeyen Bony, takım arayışını sürdürüyor. City’de teknik direktör Pep Guardiola’nın gitmesine izin verdiği 28 yaşındaki oyuncu için Kanarya’nın formülü, satın alma opsiyonuyla kiralık üzerine. Ancak Fildişi Sahilli oyuncuyla tek ilgilenen takımın, Fenerbahçe olmadığı bildirildi. Fransız temsilcisi Marsilya’nın da, Bony’nin peşinde olduğu konuşuluyor. Geçen sezonu Stoke City’de geçiren futbolcu, 11 maçta 2 gol atabildi.



Lucas Perez



Geçen sezonun başında Deportivo’dan, Arsenal’e transfer olan Lucas Perez, İngiltere’de beklediği ortamı bulamadı. Perez de, Fenerbahçe’nin muhtemel golcü transferinde adı geçen oyuncular arasında yer alıyor. Son olarak Alexandre Lacazette’i kadrosuna katan Arsenal’de teknik direktör Arsene Wenger, İspanyol futbolcuyu yeni sezon hazırlıklarında gidilen Avustralya kampına dahil etmedi. Bu hareket Perez’in transfer listesinde olduğu ve takımdan gönderileceği şeklinde algılanırken, Fenerbahçe’nin de öncelik verdiği oyunculardan olumsuz yanıt gelmesi halinde 28 yaşındaki golcüye yöneleceği belirtildi.



Fedor Smolov



Daha önce Avrupa Kupaları’nda Fenerbahçe’ye rakip olan Rus ekibi Krasnodar’ın en dikkat çeken ismi, forvet Fedor Smolov’du. Geçen sezon da Kanarya’nın transferi için uğraştığı Smolov’un yine gündeme geldiği bildirildi. 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor ancak kulübü onu göndermesi halinde kiralık değil, bonservisiyle para kazanarak yollamak amacında. Sarı-Lacivertliler, Smolov için kiralama teklifinde bulundu ancak Rus temsilcisi tam tersi, “Oyuncuyu isterseniz, 9-10 milyon Euro arasında bir paraya alabilirsiniz” cevabını verdi.



Fanatik