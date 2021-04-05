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  5. Fenerbahçe'de kiralık oyuncular geri dönüyor

Fenerbahçe'de kiralık oyuncular geri dönüyor

Fenerbahçe'nin Ali Koç döneminde satın aldığı ve performans alamadığı için kiralık olarak gönderilen oyuncular teker teker geri dönüyor.

Comolli döneminde devre arasında yaklaşık 5 milyon euro maliyetle transfer edilen Sloven on numara Miha Zajc ve geçtiğimiz sezonun başında İngiltere'den 2.5 milyon euro maliyetle takıma katılan stoper Zanka, sezon sonunda takıma geri dönüyor. İki futbolcu da kiralandığı takımlarda beklenilen performansı gösteremedi. Zanka'nın dönüşüne kesin gözüyle bakılırken, Zajc'ın da Geneo'da kalma ihtimali çok zayıf görülüyor.


BİR TÜRLÜ TUTUNAMIYORLAR
Fenerbahçe'de tutunamayan iki futbolcu, gittikleri takımlarda da vasatı aşamadı. 30 maçta forma giymesi halinde bonservisi alınması gereken Zajc'a Genoa daha fazla süre vermeyi düşünmüyor. Zanka için de Danimarka ekibi Kopenhag bir girişim yapmayı planlamıyor. Maaş bütçesinde de 5 milyon euroluk yer kaplayan ikili, Fenerbahçe'nin kasasına zarar verecek.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe transfer kiralık
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