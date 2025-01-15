Fenerbahçe'de Livakovic şoku
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Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama teşhisi konulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki file bekçisi Dominik Livakovic'in sağ arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda, T. Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın son dakikasında sakatlık problemi yaşayan futbolcumuz Dominik Livakovic’in Ataşehir @AcibademSaglik Hastanesi’nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
DHA
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