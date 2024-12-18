Fenerbahçe'de Mourinho'nun gözdesine sürpriz talip

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'nun takımdan gönderilmemesi için rapor verdiği Sebastian Szymanski'ye Fiorentina talip oldu.

Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova’dan 9.75 milyon euroya transfer ettiği Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, İtalyan ekibi Fiorentina’nın dikkatini çekti. Tuttomercato'nun haberine göre, Fiorentina gözlemcileri, Szymanski’yi izlemek için Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao ile oynadığı Avrupa maçını tribünden takip etti.

Teknik direktör Jose Mourinho, Ocak transfer döneminde Szymanski’nin takımdan ayrılmasına karşı çıkıyor. Polonyalı yıldız, bu sezon önceki performansının gerisinde kalsa da Mourinho’nun en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 13 gol ve 19 asistlik performans sergileyen Szymanski, Süper Lig’in en dikkat çeken oyuncularından biri olmuştu. Ancak bu sezon beklenenden düşük bir form grafiği sergilese de Avrupa’nın önemli kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.