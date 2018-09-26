Fenerbahçe'de Phillip Cocu kararı verildi!

Sezon başından bu yana alınan sonuçların yanı sıra oynanan kötü futbol ve sarı-lacivertli takımın mücadeleden, reaksiyondan uzak bir görüntü sergilemesi sebebiyle yönetim, Hollandalı teknik adam ile yolları ayırmanın eşiğine kadar gelmişti. Bu nedenle Beşiktaş maçındaki sonuç ve oynanacak futbol, takımın yol haritasını belirleyecekti.

Milliyet gazetesinden Senad Ok'un haberine göre bu çerçevede yönetim kurulu, Beşiktaş derbisinden çok istediği galibiyeti alamamış olsa da sergilenen pozitif futbol, mücadele ve geriye düşülmesine rağmen iyi reaksiyon verilmesi sebebiyle takımdan memnun kaldı. Beraberliğe ve zirveden hâlâ uzak kalınmasına rağmen sarı-lacivertlilerin bu karşılaşmadaki futbolu ilerleyen dönem Başkan Ali Koç ve yönetime umut verdi.

Bu nedenle Fenerbahçe’de kısa vadede bir teknik adam değişikliği düşünülmüyor. Altı maçta 11 puan kaybeden sarı-lacivertli takımın önümüzdeki dönemde galibiyet serisi yakalayacağına inanılsa da ligdeki olumsuz senaryo da göz ardı edilmiyor. Phillip Cocu ile yola devam eden yönetim, B planı için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniden yapılanan Fenerbahçe’nin başında 9 resmi maça çıkan Phillip Cocu beklentilere yanıt veremedi. Hollandalı hoca yönetiminde Süper Lig’de 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.